بالفيديو : بن ناصر يواصل التألق في إيطاليا و يبصم على هدف رائع

برز النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، عشية أمس الثلاثاء ، في القسم الثاني الإيطالي رفقة “إمبولي” مُتمكنا من الوصول للشباك في الدقيقة الثامنة.

ولفت متوسط الميدان الصاعد الأنظار طيلة التسعين دقيقة بلمساته اليُسرى المميزة، مساهما في فوز ناديه بثلاثية لهدفين أمام “تشيزينا”.

وينشط لاعب “آرسنال” السابق بصفة مُنتظمة منذ وصوله لـ”السيري بي”، حيث صنف من أحسن لاعبي البطولة هذا الموسم.

وبهذا الفوز عزز نادي إمبولي صدارته للترتيب العام لبطولة الموسم الحالي بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه.