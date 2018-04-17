السعودي تعلن استعدادها لإرسال قوات إلى سوريا

أعلن وزير الخارجية السعودي الثلاثاء عن استعداد بلاده لإرسال قوات إلى سوريا، في إطار مهمة تشمل قوات دول أخرى أيضا. وجاء كلام عادل الجبير في إطار الرد على سؤال بشأن مقال نشر الإثنين في صحيفة "وول ستريت جورنال" ورد فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي تعمل على تشكيل قوة عربية لإرسالها إلى سوريا.

وقال الجبير "نحن في محادثات مع الولايات المتحدة، كما هو الحال منذ بداية الأزمة السورية (2011)، بشأن إرسال قوات إلى سوريا".

وكان الجبير يرد على سؤال بشأن مقال نشر الإثنين في صحيفة "وول ستريت جورنال" ورد فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تشكيل قوة عربية، تضم قوات سعودية وإماراتية، لإرسالها إلى سوريا.