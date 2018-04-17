الافسيو والنقابية المركزية يدينان تصريحات الاتحاد الأوروبي

أدان منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين التصريحات الأخيرة التي صدرت عن عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت انتقادات لاذعة للجزائر فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لحماية الاقتصاد بعد تراجع أسعار النفط.

وعبر الافسيو والنقابية المركزية الثلاثاء – في بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه-عن استيائهما من موقف الاتحاد الأوروبي، مشددين على أن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لا تشكك في رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين، ومنهم الاتحاد الأوروبي.

وجاء في نفس البيان: “الموقعون على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعبرون عن قلقهم من التصريحات الصادرة من كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوربي حول التدابير التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الخلل الكبير في ميزان المدفوعات والعجز في الميزانية التي تهدد سيادتها المالية والاقتصادية”.

وأشار البيان إلى أنهم ينتظرون من الشركاء دعم جهود الجزائر في تعزيز الاقتصاد وتجسيد الإصلاحات، كما يرون أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول المتقدمة والدول الصناعية لم تثر ردود فعل من هذا النوع.

وختم الموقعون البيان بالتأكيد على أن الجزائر شريك قوي وملتزم في علاقاته الاقتصادية الثنائية أو متعددة الأطراف وستبقى حريصة على تطبيق مبدأ رابح -رابح.