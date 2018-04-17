الجزائر هي واحدة من أكثر البلدان أمانا في العالم

الجزائر هي البلد الأكثر أمانا في أفريقيا وتحتل المرتبة السابعة في العالم ، هذا على الأقل وفقا لمسح أجرته منظمة "غالوب" و هي شركة أمريكية متخصصة في الإحصائيات .

و منحت نتائج المسح الجزائر 90 نقطة من أصل 100 نقطة ، لتأتي في مرتبة أحسن من 128 دولة في العالم ، بما في ذلك 37 دولة أفريقية، بناءا على دراسة شملت 136 ألف شخص حول العالم قيمت فيه إحساس الناس بالأمان وتجاربهم الشخصية مع الجريمة و سلطة القانون.

و للقيام بذلك ، يتم جمع كمية معينة من المعلومات، التي تتعلق أساسًا بثقة السكان في الشرطة المحلية ، والشعور بالأمن بالسير وحدهم ليلاً في منطقة إقامتهم ، أو حالات السرقة و الاعتداءات التي تعرضوا لها هم أو أقاربهم او أي من معارفهم . جدير بالذكر أن منظمة غالوب هي شركة أمريكية تقدم باقة من الخدمات البحثية. التي تؤثر على السياسات المتخذة في الغرب و تشتهر أكثر بالاستطلاعات التي تجريها و التي يتم نشر نتائجها من قبل وسائل إعلام عالمية .