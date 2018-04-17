قريبا...سيتم تزويد سكان تمنراست بغاز المدينة

سيتم تزويد سكان تمنراست بغاز المدينة اعتبارا من 24 أفريل المقبل، حسبما أعلنه نائب رئيس نشاط المنبع لسوناطراك.

ذكر المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال الطبعة الـ 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك المنظمة بمركز الإتفاقيات بوهران أنه "سيتم تزويد المدينة بداية من 24 أفريل القادم بهذه المادة الحيوية عبر شبكة توزيع سيتم تدشينها".

ولتحقيق هذا المشروع أنجزت سوناطراك شبكة ربط من خلال انبوب غاز بطول 700 كلم يربط منطقة إنتاج الغاز بحقل النفط "ديديكلت" الموجود على بعد 250 كم جنوب عين صالح بتمنراست ,يضيف ذات المسؤول.

وكان سكان تمنراست يتزودون في السابق بغاز البوتان فقط.

أما بالنسبة لمدينة جانت، فستستفيد من عملية مماثلة توجد طور الإنجاز من أجل ربطها في المستقبل بشبكة غاز المدينة وفقا لنفس المسؤول الذي أكد أن هذا المشروع يشمل إنجاز أنبوب غاز بطول 650 كيلومترا.