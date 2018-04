بالفيديو..هدف محرز مُرشح للتتويج بهدف الموسم في البريمرليغ

سيكون النجم الجزائري “رياض محرز” من أبرز المُرشحين للتتويج بجائزة أجمل هدف سجله فريق “ليستر سيتي” هذا الموسم في “البريمرليغ”.

ونشر أمسية اليوم الثلاثاء الحساب الرسمي لنادي الثعالب على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” فيديو يجمع الأهداف المرشحة للتتويج بالجائزة الموسمية.

ودعى “تويتر” “ليستر سيتي” جمهور ناديه لتصويت على من يرونه أجمل هدف سُجل في موسم 2017-2018 من طرف لاعبي الفريق.

وينُافس محرز بأربعة أهداف هي هدفه في مرمى توتنهام من تسديدة رائعة وهدفه في مرمى نيوكاسل بنفس الطريقة تقريبا.

إضافة لهدفه في مرمى ويست بروميتش وكذا مُخالفته الرائعة في شباك بورنموث التي صنعت الحدث في البريمرليغ.

? City strikes have been shortlisted for #lcfc's 2017/18 Goal of the Season Award! ?



Vote here ?➡️ https://t.co/o1RwPMJjFs pic.twitter.com/IIqSyILEWG