الجزائر تخصيص 300 مليار دينار كقروض حلال

غلام الله يؤكد: ”مشروع حكومي لتطبيق الصيرفة الإسلامية”

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، استعداد الحكومة لتشجيع اعتماد المعاملات المالية ”خارج الربا”، كاشفا عن تقديم مشروع للحكومة حول هذا الملف الذي يتضمن تعديل بعض القوانين حتى تصبح قابلة لتطبيق قواعد اقتصادية إسلامية.

أوضح بوعبد الله غلام الله في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية بالمركز الجامعي بتيبازة حول ”التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر.. الأسس والآليات” استعداد الحكومة والبنوك لتبني قواعد الصيرفة الإسلامية لتشجيع الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد واستثمار الكتلة المالية الموجودة خارج البنوك بسبب ”رفض” بعض المتعاملين ”التعاملات الربوية”.

وأوضح غلام الله أن هيئته قامت بإعداد مشروع جاهز منذ تنصيبه في العمل على هذا الملف ويتضمن المشروع حسب رئيس المجلس الإسلامي جملة من القوانين المعدلة بما يتماشى وتطبيق قواعد اقتصادية إسلامية، مؤكدا أن المشروع أثار اهتمام السلطات العمومية بـ«فتح” المجال أمام المعاملات المالية اللاربوية.

من جهته قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات بوعلام جبار إن 30 مؤسسة بنكية في الجزائر مطالبة بفتح نوافذ الصيرفة الإسلامية، مضيفا أنه ينبغي أن يركز على ”انتشار وتوسع” الصيرفة الإسلامية في الجزائر وليس على ”التحول” وفقا لبراغماتية تقتضي الاستجابة لحاجيات السوق ومتطلبات الزبائن.

وذكر أن هذا التوجه جديد يهدف إلى تطوير عملية ”الاحتواء المالي” للكتلة المالية المتواجدة خارج البنوك، من خلال دفع وتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم داخل البنوك مبرزا أنه تقرر التأطير من البنك المركزي فتح نوافذ جديدة من خلال عرض منتوجات وخدمات جديدة تتلاءم ومبادئ الشريعة الإسلامية جنبا إلى جنب مع المنتوجات الأخرى استجابة لرغبات بعض الزبائن والسوق.

ويبلغ حجم القروض على مستوى 20 مؤسسة بنكية بالجزائر حسب جبار 90 مليار دولار أي ما يعادل 930 مليار دينار منها 75 بالمائة موجهة للقروض. وتمثل نسبة 3 بالمائة من كتلة القروض أي 300 مليار دينار موجهة للصيرفة الإسلامية فيما يبلغ حجم القروض الموجهة للبنوك الخاصة 13 بالمائة فقط، فيما تستهلك البنوك العمومية البالغ عددها 6 بنوك على 87 بالمائة من حجم كتلة القروض المقدرة بـ90 مليار دولار.

وزيادة على فتح نوافذ على مستوى الشبابيك في البنوك العمومية تقرر فصل الحسابات والتسيير المالي المتعلق بعروض الصيرفة الإسلامية عن باقي العروض والمنتجات التي توفرها البنوك على مستوى شبابيكها حسب المتحدث، مشيرا إلى مرافقة تلك الاستعدادات سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة مستخدمي البنوك.