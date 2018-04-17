فيديو: مناصر مولودية الجزائر و مناصر شباب قسنطينة يرقدان بغرفة واحدة بمستشفى قسنطينة

قام رئيس أمن ولاية قسنطينة ووالي ولاية قسنطينة، اليوم الثلاثاء ، بإجراء زيارة للاطمئنان على صحة المناصرين المتواجدين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس ، بعد إصابتهم في أحداث العنف التي عرفها لقاء مولودية الجزائر وشبيبة القبائل على ملعب حملاي في قسنطينة.

وحسب ما أوضح بيان لأمن ولاية قسنطينة ، يتعلق الأمر بمناصر من شباب قسنطينة وآخر من مناصري مولودية العاصمة ، ويتواجدان بالمستشفى جراء تعرضهما لإصابات جسدية خلال أعمال الأحداث التي عرفتها مباراة نصف نهائي كأس الجزائر التي احتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ، يوم الجمعة الماضي .