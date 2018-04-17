ماذا يحدث بين العفاسي يهاجم و محمد العوضي .؟

قال القارئ والمنشد الكويتي مشاري العفاسي ، اليوم ، إنه "لن يسكت بعد الآن على ضلال جماعة الإخوان" ، وهذا بعد سلسلة من التغريدات كان قد نشرها في حسابه على تويتر ضد المنتسبين للجماعة ، التي وصفها بأنها فرقة ضالة وأداة للتحريض والتكفير.

وكتب العفاسي في تغريدته الأخيرة :"لأن القضية شرعية بالنسبة لي فلن أسكت بعد الآن وأسأل الله أن يغفر لي تقصيري وسكوتي عن هذه الجماعة التي شملت تحتها كل فرقة ضالة" ، وأكد أن تهجّمه على جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة لا يتعلق "بقضية شخصية ولا سياسية" .

وقال إمام المسجد الكبير في الكويت :" كم تعرضت للشتم ولم أرد، لكني اليوم أردّ عن ديني من خطر وقوع السيف بين المسلمين وعلى أدوات التحريض والتكفير أن تكف وتتوب".

وبدأت حملة العفاسي ضد الإخوان عندما كتب السبت الماضي، تعليقا استنكر فيه بيانا أصدرته حركة حماس الفلسطينية ، المحسوبة على جماعة الإخوان ، حول الضربة العسكرية الثلاثية التي استهدفت سوريا ، اعتبرته فيه "عدواناً سافراً".

للتذكير والتوثيق : هذه التغريدة عن حماس هي سبب هجوم الإخونجية علي !!! الذين لا يعتبرون شتمهم وإتهاماتهم فجور بالخصومة ويريدون منا أن نتخلق معهم بمكارم الأخلاق ! https://t.co/Cp8Z2x1Mqp — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) 17 avril 2018

وقال العفاسي في تغريدته: "الحمدلله الذي كشف الإخونجية الخائنين، فحالهم لا يخفى إلا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر، أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله متمسكين".

وكان الداعية الكويتي محمد العوضي قد أعاد نشر تغريدة تنتقد تعليق العفاسي ، وهو ما أثار أزمة بين الرجلين ، وصلت إلى درجة وصف العفاسي للعوضي بأنه :"يختبئ خلف ريتويت ( إعادة التغريد ) لأنه يجبن عن المواجهة مثلما يجبن عن الاعتراف بأنه إخونجي".