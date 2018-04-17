قرارات مجلس مساهمات الدولة لإنقاذ الخطوط الجوية الجزائرية"

كشف المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مجلس مساهمات الدولة توصل في اجتماعه الأخير المنعقد يوم 28 مارس الماضي إلى اتفاق مبدئي مع الشركة لإعادة جدولة ديونها.

وأوضح هواوي في مداخلة ألقاها خلال اليوم البرلماني حول دور قطاعي النقل والبريد والاتصالات في تنمية الاقتصاد الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني، بان هذا قرار إعادة جدولة الديون سيسمح بتحقيق التوازن المالي للشركة والشروع في تنفيذ برنامجها التنموي على المدى المتوسط.

كما تم التطرق في نفس الاجتماع إلى إمكانية منح قرض من المؤسسات المالية لتمويل المخطط الجديد للشركة، حسب المدير التجاري.

وعرف الاجتماع أيضا موافقة مجلس مساهمات الدولة على تسديد تعويض الخدمة العامة للتمكين من تغطية الخسائر في شبكة الرحلات الداخلية والإعفاء عن الرسوم الجمركية المطبقة على المعدات المستخدمة في صيانة الطائرات ومعدات التشغيل.

وتأتي هذه القرارات لمواجهة "تدهور" النتائج المالية للشركة بالرغم من تحسن أدائها الفعلي وذلك بسبب عن عدم كفاية التعويض المالي في الشبكة الداخلية وتراجع قيمة العملة الوطنية وكذا عدم توزان الاتفاقيات الجوية مع الشركات الأجنبية.

وأوضح هواوي بأن إستراتيجية الشركة على المدى المتوسط ترتكز على تجديد الأسطول وتعزيز قدرة قاعدة الصيانة ودخول حيز الخدمة المركز الرئيسي للمحطة الجوية الجديدة للجزائر العاصمة ورقمنة العمليات الإدارية والتشغيلية فضلا عن تكوين العمال.

ولفت في نفس السياق إلى ضرورة تقليص تكاليف الاستغلال وتكثيف اتفاقيات التعاون مع الهيئات والمؤسسات الشريكة وتحسين التواصل مع الزبائن وإلى إعادة التفاوض حول الاتفاقيات الجوية الدولية.

وتعمل الشركة من جانب آخر على تطوير خدمة شراء التذاكر عبر الانترنت بواسطة البطاقة بين البنكية والبطاقة الذهبية بالتعاون مع الهيئات والبنوك الوطنية.

وبخصوص مستوى الالتزام بمواعيد الرحلات، أشار هواوي إلى تحسن معدل الالتزام إلى حوالي 70 بالمائة في 2017 مقارنة بـ65 بالمائة في العام الذي سبقه، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة لتعزيز تنافسية الخطوط الجوية الجزائرية.