وزير الثقافة : تكريم أزيد من 30 شخصية يوم الـ2ماي

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هذا الثلاثاء عن تكريم أزيد من 30 شخصية يوم الـ2ماي القادم في حفل إسداء أوسمة الاستحقاق الوطني، منهم الدكتور الراحل زهير احدادن والراحلة صفية كتو والطاهر بن عيشة والجيلالي اليابس عرفانا لما قدموه من إثراءات ثقافية وعلمية لبلادنا.

وأبرز وزير القطاع للإذعية الجزائرية أن تكريم أعلام ورموز الثقافة واجب يحرص الرئيس على ترسيخه سنويا بإسداء أوسمة مصف الاستحقاق الوطني لكبار الأدباء والمفكرين والفنانين والمبدعين نظير ما قدموه من عطاءات لإثراء الثقافة الوطنية.

وقدم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قراءة في رسالة رئيس الجمهورية التي بعثها أمس الإثنين بمناسبة يوم العلم وقال إن رسالة الرئيس كانت واضحة ذكر فيها بأن المجتمع الجزائري سني وهو مطالب بالالتفاف حول مرجعيته التي رصت صفه وصانت وحدته من كل الأخطار محذرا من الأفكار الدخيلة التي تنتشر تدريجيا وتتحول لمشاريع فتن وتطرف يصعب مواجهتها إذا ما تغلغلت في عمق المجتمع.