الاول في إفريقيا ...المنظمة العالمية للملكية الفكرية تفتح مكتبا بالجزائر

من المقرر أن تفتتح المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، اول مكتب خارجي لها على المستوى الإفريقي، بالجزائر العاصمة، نهاية أفريل الجاري، حسب ما صرح به أمس الاثنين، سامي بن شيخ الحسين المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقال بن شيخ الحسين، على هامش الملتقى الدولي حول حماية حقوق مؤلفي السمعي البصري، المنظم من طرف الكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين "سيزاك"، أن حفل الافتتاح سيكون بحضور المدير العام للمنظمة فرانسيس غري.

ويعتبر مكتب الجزائر العاصمة للمنظمة الأول على مستوى القارة الإفريقية حيث تضم حاليا خمسة مكاتب أخرى بكل من ريو دي جانيرو "البرازيل" وبكين "الصين" وطوكيو "اليابان" وموسكو "روسيا" بالإضافة إلى "سنغافورة."