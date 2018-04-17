أسعار النفط ترتفع الى أزيد من 71 دولار

سجلت أسعار النفط خلال التعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في السوق النفطية، وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 71.75 دولار للبرميل مرتفعة بذلك بـ 33 سنتا أي يعادل 0.5% عن الإغلاق السابق.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5% إلى 66.58 دولار للبرميل.

ويرى متعاملون ان أسواق النفط تتلقى دعما من الشعور بوجود مخاطر كبيرة لحدوث تعطيلات مثل إمكانية اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وتجدد العقوبات الأميركية على إيران وانخفاض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا.