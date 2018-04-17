محمد السادس يعود لمملكته

عاد العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى بلاده، مساء الاثنين، وذلك بعد غياب طويل في فرنسا حيث أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن الطائرة الخاصة للملك هبطت في الدار البيضاء (غرب) العاصمة الاقتصادية للبلاد، مضيفة أنه ينتظر أن يشارك في أنشطة رسمية في مدينة فاس (شمال) اعتباراً من الثلاثاء.

وكان الملك خضع لعملية جراحية في باريس في 26 فيفري. وأفاد بيان للأطباء المعالجين آنذاك، أن العاهل المغربي “سيباشر مهامه الاعتيادية بعد فترة راحة أوصى بها الأطباء المعالجون”. وتابع البيان، أن فحوصات طبية كشفت “وجود عدم انتظام في إيقاع نبض القلب” وقد عولجت هذه المشكلة.

ويقوم العاهل المغربي (54 عاماً) بزيارات متكررة إلى فرنسا حيث يملك قصراً، وسبق أن أجريت له عملية أخرى في سبتمبر الماضي في أحد مستشفيات باريس حيث تم استئصال ورم حميد من إحدى عينيه.

وأثار غياب الملك شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتساؤلات لدى بعض الأوساط الدبلوماسية، كما أثارت صوره الخاصة التي نشرت على موقع فيسبوك خلال تلك الفترة اهتمام وسائل الإعلام المغربية.

لكن أول ظهور رسمي للعاهل المغربي يعود إلى 10 أفريل عندما استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس.

وجاء ذلك غداة لقاء جمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال عشاء غير رسمي، كما أظهرت صورة التقطت للرجال الثلاثة نشرها الحريري.

وكان منتظراً أن يزور بعد ذلك السعودية للمشاركة في القمة العربية التاسعة والعشرين، الأحد الماضي، لكنه أناب عنه شقيقه الأمير مولاي رشيد.

من جانب آخر، أشارت وسائل إعلام مغربية، أنه ينتظر أن يشارك الملك في قمة المناخ في العاصمة الكونغولية برازافيل في 23 أفريل الجاري.