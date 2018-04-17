بالفيديو: قطار جديد وعصري يدخل حيز الخدمة بين محطة قسنطينة والجزائر

دخل أمس الاثنين قطار جديد وعصري حيز الخدمة على الخط الرابط بين محطة قسنطينة والجزائر العاصمة، بعد أن تم تجديده بشكل كلي في ورشات الصيانة بسيدي بلعباس.

ويتكون القطار الجديد من 5 عربات تم إعادة تأهيلها (درجة أولى و درجة ثانية) لتوفير شروط الراحة للمسافرين، يقول المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ياسين بن جاب الله.

وكان المسؤول قد دشن يوم أمس خلال حفل رسمي، القطار العصري الجديد الذي يندرج ضمن برنامج تحديث وتوسيع شبكة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عبر إعادة تأهيل 202 عربة لتعزيز أسطول القطارات، موضحا أن هذا القطار يعتبر خطا إضافيا إلى القطارات العادية التي تضمن النقل بين قسنطينة و الجزائر العاصمة.

للإشارة فقد تعزز خطي الجزائر - وهران و وهران - بشار بقطارات عصرية، فيها شروط الراحة التي تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في مجال النقل بالسكة الحديدية خلال الأشهر القليلة الماضية.