إحداث تغييرات في تاريخ وتوقيت منافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أعلنت “الكاف”، الثلاثاء، عن إحداث تغييرات تمسّ تاريخ وتوقيت منافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وقالت “الكاف” إنها ستشرع في هذه التغييرات انطلاقا من دور المجموعات، للمنافستَين الأولى والثانية للأندية. علما أن رابطة الأبطال بلغت دور المجموعات، فيما يُلعب دور أخير وتصل الأندية المتنافسة إلى دور المجموعات لِمسابقة كأس الكونفيدرالية.

وهكذا قرّرت “الكاف” إجراء مقابلات رابطة أبطال إفريقيا بِتواريخ: الجمعة على الساعة الخامسة مساءً وأيضا الثامنة مساءً (التوقيت الجزائري). والسبت والثلاثاء على الساعة الثانية بعد الظهر والخامسة مساءً والثامنة مساءً. ما يعني أنه لا يُمكن تنظيم مقابلات أيّام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس، إلّا في حالات استثنائية (ظروف قاهرة)، وبِرخصة من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم. كما لا يُمكن إجراء اللقاءات في توقيت مُخالف للذي حدّدته هيئة الرئيس الملغاشي أحمد أحمد.

وفي كأس الكونفيدرالية، تُلعب المقابلات بِتاريخَي الأحد والأربعاء، في الثانية بعد الظهر والخامسة مساءً والثامنة مساءً.

وفسّرت “الكاف” لجوءها إلى هذه التغييرات، بِنجاح منافستَي رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية، وتزايد شعبيتهما، وأيضا استجابة لِطلبات مالكي القنوات التلفزيونية الناقلة حصريا لِهذه المقابلات، حتى يكون التاريخ والتوقيت مُوحّدا، مثلما هو معمول به في رابطة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.