العثور على مختبرات لمسلحين لإنتاج الأسلحة الكيميائية في دوما السورية

كشف الجيش الروسي، أنه عثر على مختبر لمسلحين في مدينة دوما السورية، لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وأكد الجيش الروسي حسب موقع “روسيا اليوم”، أنه وجد في المختبرات على مكونات لإنتاج غاز الخردل وبالون مع الكلور.

وقال ألكسندر روديونوف، ممثل قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في سوريا، في حوار لـ “روسيا اليوم”

اليوم الثلاثاء، أنه أثناء تفتيش مدينة دوما السورية تم اكتشاف مختبر كيميائي ومخزن للمواد الكيميائية.