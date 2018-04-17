مُهاجم “الإنتر” محمد بلخير في الجزائر لتدعيم “المنتخب الوطني”

سيحل اليوم الثلاثاء، لاعب “إنتر ميلان”، محمد بلخير بمطار هواري بومدين من أجل الإلتحاق بصفوف المنتخب الوطني لفئة – 20 سنة.

ومن المُنتظر أن يتجه المُهاجم الصاعد بصفة مُباشرة لمقر إقامة “الخضر” المُتربصين بمدرسة الفندقة بعين البنيان، إستعدادا لمواجهة الجارة “تونس”.

وسيتم الإعتماد على صاحب الـ19 عاما بصفة مُباشرة من طرف الطاقم الفني، خاصة وأنه مُتحمس لبداية مشواره مع “محاربي الصحراء”.

وتدخل المواجهة أمام “نسور قرطاج” في إطار التصفيات المؤهلة للكان 2019، ويمتلك “الخضر” الأسبقية بعدما فازوا ذهابا بنتيجة 3 – 1.