هذا ما قاله الوزير حطاب بقرار "الفاف" ببرمجة لقاءات البطولة والكأس في أيام الحداد الوطني

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب في تصريحات إعلامية، أن "الفاف" لم تخطئ ببرمجة لقاءات البطولة والكأس في أيام الحداد بعد فاجعة سقوط الطائرة العسكرية، بحيث قال:" الفاف لم تخطئ ببرمجة المباريات في أيام الحداد لأن الأمر يتعلق ببرمجة مسبقة، وتواريخ "فيفا" يجب التقيد بها خاصة هذه السنة بتواجد كأس العالم، والحداد لا يعني إلغاء الأنشطة الرياضية، خاصة أن الرياضيين أبدوا تضامنا كبيرا مع ضحايا هذه الحادثة الأليمة، وشاهدانا لاعبين يحملون شارات سوداء في وقفة تضامنية رائعة وكبيرة مع عائلات الضحايا ".