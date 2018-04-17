بن زيمة: “النشيد الفرنسي يُحرّض على الحرب ...” !!

أوضح الفرنسي “كريم بن زيمة” سبب عدم غنائه للنشيد الفرنسي في مختلف المباريات التي لعبها مع منتخب “الديّكة” طوال مسيرته الكروية.وقال بن زيمة في تصريحات لمجلة “فانيتي فير”: “إذا استمتعم جيدا للنشيد الفرنسي، فهو يحرّض على الحرب وأنا لا أحب هذا”.

وأكد لاعب ريال مدريد أن رئيس الملكي “بيريز” كان معه لما قضى يوما كاملا في السجن في قضية فالبوينا.

وقال: “بيريز مثل عائلتي كان في انتظاري في الفالديبيباس بعدما قضيت يوما كاملا في السجن وهو دائما بجانبي في السراء والضراء”.