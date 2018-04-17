أول لقاء مباشر بين محمد روراوة والمدرب رابح ماجر

ستكون الجمعية العامة العادية للفاف، غير عادية بالنسبة للعديد من المتتبعين الذين سيشهدون أول لقاء مباشر بين رئيس الفاف السابق محمد روراوة والمدرب الحالي للخضر رابح ماجر.وسيحضر الناخب الوطني الجمعية العامة العادية ممثلا للمنتخب الوطني الى جانب مزيان ايغيل و المدير الفني رابح سعدان و بوعلام شارف

و سيكون ماجر في مواجهة مباشرة مع روراوة الذي لمً يكلمه منذ 16 سنة منذ حادثة تمزيق العقد علما ان الرجلان في خلاف قديم فكيف ستكون ردة فعل الحاج أم ان حضور ماجر كفيل بغياب روراوة و عدم حضوره لإشغال الجمعية العامة !