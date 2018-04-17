تطورات جديدة في قضية إنتقال محرز لمانشستر سيتي

رصدت إدارة مانشستر سيتي مبلغ ضخم من أجل التعاقد مع الثنائي الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي، والبرازيلي فريد لاعب وسط فريق شاختار الأوكراني.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن إدارة السيتيزينس سوف ترصد مبلغ 100 مليون استيرليني للتعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأنهما على رأس قائمة اللاعبين التي يسعى الإسباني بيب جواردولا للتعاقد معهما الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قريباً من التعاقد مع رياض محرز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن إدارة ليستر سيتي رفضت التخلي عن اللاعب.