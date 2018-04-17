الجزائر تملك احتياطات من النفط والغاز تكفي لتغطية احتياجات الضفتين

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز ، كلاوديو ديسكالتسي، أمس الإثنين، إن الجزائر تملك احتياطات من النفط والغاز والطاقة الشمسية تكفي لتغطية احتياجات الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط.

وقال في كلمة له، خلال الطبعة الـ11 لـ "الأيام التقنية والعلمية"، التي تنظمها شركة "سوناطراك" منذ أمس بوهران، إن الجزائر تملك احتياطات مؤكدة من الغاز تقدر بنحو 4500 مليار متر مكعب، إضافة لنحو 21 ألف مليار متر مكعب من الموارد التقليدية وغير التقليدية (نفط وغاز صخريين).

واستنادا إلى وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أشار كلاوديو ديسكالتسي إلى أن لدى الجزائر أيضاً أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم بفضل موقعها الجغرافي، ما يجعلها قادرة على تغطية احتياجات الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط من الطاقة ".واعتبر أن الجزائر ودول شمال إفريقيا تمثل أحد أفضل البدائل لتنويع مصادر الطاقة للقارة الأوروبية.

ولفت ديسكالتسي أن شركة "إيني" ستقيم، بالشراكة مع "سوناطراك" ، أول محطة للطاقة الشمسية بحقل جنوبي الجزائر في يوليو المقبل، مشيراً إلى أنها ستنتج طاقة كهربائية تبلغ 10 ميغاواط.

والجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تنتج نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام يومياً، فيما بلغ إنتاجها من الغاز، خلال العام الماضي، 55 مليار متر مكعب.

يشار إلى أن فعاليات "الأيام العلمية والتقنية" لشركة "سوناطراك"، تعقد بمشاركة 1500 شخصية محلية وأجنبية (باحثون وخبراء وأكاديميون) إضافة لممثلين عن شركات طاقة عالمية.