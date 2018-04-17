أيان رايت: مع سليماني نيوكاسل كسب طاقة أخرى

أشاد “أيان رايت” أسطورة نادي أرسنال الانجليزي، باللاعب الجزائري إسلام سليماني الذي ساهم بشكل كبير في فوز فريقه نيوكاسل ضد الغانرز الأحد الماضي.وقال أيان رايت في تصريحات نقلها موقع “كرونيكل”: “مع سليماني نيوكاسل كسب طاقة أخرى، وأصبح أقوى في الهجوم”.

وأضاف: “لو كان سليماني لاعبا في صفوف نيوكاسل منذ بداية الموسم، كان الفريق سيحتل مركز أفضل بكثير مما هو عليه الآن”.

وتأتي هذه الإشادة بعد ثاني مباراة له فقط مع “الماغ بايس” ومن المتوقع أن يشارك كأساسي في المباراة المقبلة.