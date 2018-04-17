فلسطين تتضامن مع الشعب الصحراوي...و المخزن يمتعض

شهدت مسيرات ”العودة الفلسطينية” رفع العشرات من أعلام الصحراء الغربية مرفوقة بالعلم الفلسطيني، بعد مشاركة ”اللجنة الفلسطينية للتضامن مع الشعب الصحراوي” في المسيرات التي تأتي من أجل توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، متحدية التواجد الصهيوني على المستوى الحدودي. وأثارت الصور المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي امتعاضا مغربيا، لما يعبر عن اختراق جديد للقضية الصحراوية. وكانت مسيرات العودة قد انطلقت منذ 30 من مارس الماضي تلبية لدعوة العديد من الفصائل الفلسطينية من أجل إحياء يوم الأرض الفلسطيني، رافعة شعار ”العودة وكسر الحصار” أمام القوات الصهيونية.