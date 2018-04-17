تفاصيل مسابقة توظيف الأساتذة في الابتدائي



فرض وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية عقب النجاح في الاختبار الكتابي

فرضت، وزارة التربية الوطنية، على المترشحين للمشاركة في مسابقة التوظيف المقبلة للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، تسليم وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، بعد النجاح في المرحلة الأولى أي الاختبار الكتابي، لتفادي مشاكل السنوات الماضية أين كانت الوزارة تصطدم بقوائم الناجحين غير حاملين لبطاقة الخدمة العسكرية.

وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن الراغبين في الترشح للمشاركة في مسابقة التوظيف الخارجية الجديدة للالتحاق برتبة أستاذ طور ابتدائي بعنوان 2018، ملزمون في مرحلة أولى للتسجيل الإلكتروني عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وبعد قبول تسجيلهم الأولي بإيداع ملف أولي على مستوى المركز الذي يحدد الموقع والذي يتضمن طلب خطي، نسخة عن الشهادة الجامعية أو المؤهل العلمي واستمارة تسحب من الأنترنت.

وأضافت مصادرنا أن الوزارة الوصية من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، فرضت على المترشحين الرجال في حال نجاحهم في المرحلة الأولى من المسابقة وحصولهم على العلامة 10 من 20 فما فوق، تقديم وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة العسكرية، تفاديا لنجاح مرشحين وضعيتهم عالقة تجاه الخدمة الوطنية، الأمر الذي استدعى تدخل الوصاية من خلال مديريات التربية للولايات لتسوية الوضعية، على اعتبار أنه لا يمكن ترك المنصب شاغرا.

كما يتعين على المترشحين استكمال الملف الورقي، بإيداع شهادة الإقامة التي تم إسقاطها من المرحلة الأولى للتسجيلات رغم التقارير المرفوعة من قبل المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات، التي طالبت بضرورة فرضها في مرحلة التسجيلات الإلكترونية لعدم الوقوع في مشكل إيواء الناجحين خارج ولاياتهم.

وأكدت، المصادر أن لجنة تقنية تعكف حاليا على دراسة إمكانية التعديل في المعامل الخاص بالامتحان الشفهي الذي يعد آخر مرحلة في مسابقة التوظيف، والتي تخص الناجحين في الاختبار الكتابي.