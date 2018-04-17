فيديو...صديق شهاب : أويحيى ليس بهلواني

أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أن الوزير الأول أحمد أويحيى يعرف توقيت الخروج إلى الرأي العام.وقال صديق شهاب، خلال استضافته في “قهوة وجورنان”، الثلاثاء، “إنّ أويحيى، ليس إنسان بهلواني، فهو لا يحب الكلام من أجل الكلام والظهور من أجل الظهور”.

وأضاف ضيف الحصة، أن الندوة الصحفية للوزير الأول، أتت في وقتها، حيث أوقفت اللّغط عن ظهور أويحيى من عدمه.

وأشار شهاب، إلى أن أويحيى، يختار الوقت المناسب لتنوير الرأي العام، وصراحته وجديته وطريقة تعاطيه لأمهات القضايا يجعله رجل مثير للإنتباه وجدير بالاهتمام.