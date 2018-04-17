بالفيديو.. الجماهير الجزائرية تفاجئ فيغولي وتصنع الحدث في تركيا !!

تداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للجماهير الجزائرية وهي في طريق خروجها من ملعب “غلطة سراي” بعد مباراة كبيرة قدمها “فيغولي” ضد “إسطنبول” الأحد الماضي.

وحتى “سوسو” كان قد نشر فيديو للجماهير الجزائرية التي ساندته ورددت أغاني جزائرية في الأراضي التركية.

وأبدى فيغولي إعجابه بالجماهير التي رددت: “سفيان فيغولي.. سفيان فيغولي.. غلطة شومبيوني”.

كما صفقت الجماهير التركية كثيرا على الجماهير الجزائرية بل راحت تردد تلك الأغنية.

ولا يزال لاعب فالنسيا السابق في قلب الجزائرين رغم إبتعاده عن تشكيلة الخضر في الفترة الأخيرة.