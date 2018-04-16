لافارج الجزائر تصدر نحو افريقيا

قام مجمع "لافارج هولسيم- الجزائر" اليوم الاثنين باجراء عملية التصدير الرابعة لمادة الاسمنت نحو غرب افريقيا, حسبما أفاد به بيان لهذا المجمع الصناعي.

و تم تصدير حوالي 8.500 طن من الإسمنت الرمادي نحو غرب إفريقيا إنطلاقا من ميناء أرزيو (وهران) و هي العملية التي تأتي بعد تلك قام بها في ديسمبر 2017، ومارس 2018 وفي بداية أفريل الجاري.

وأكد " مجمع لافارج هولسيم - الجزائر" أنه و من خلال هذه العمليات المستمرة للتصدير- فإنه "يعبر عن التزامه التام للمساهمة في تنويع المداخيل خارج المحروقات"، يضيف نفس المصدر.

و أوضح البيان أن عمليات التصدير التي قام بها المجمع تؤكد " نوعية الإسمنت الجزائري الذي بدأ في أخذ مكانته في أسواق خارجية تنافسية" .

وفي هذا الإطار، يطمح مجمع "لافارج هولسيم - الجزائر" إلى رفع صادراته نحو منطقة غرب إفريقيا إلى 5 مليون طن من الإسمنت ومادة الكلنكر (الآجر الصلب) آفاق 2020.

يذكر أن هذا المجمع يحوز على مصنعين للإسمنت متواجدين في كل من المسيلة وعكاز بولاية معسكر وينشط بالشراكة مع مجمع "سواكري سيلاس" في مصنع ثالث متواجد في بسكرة.

كما يسير المجمع كذلك عن طريق الشراكة مصنع الإسمنت الواقع بمنطقة مفتاح ( العاصمة) .

وبلغ عدد مصانع الإسمنت العمومية والخاصة حاليا بالجزائر 17 مصنعا بقدرة عامة بلغت 25 مليون طن سنويا في حين أن الطلب الوطني قدر بـ 26 مليون طن في 2016.

و يتوقع أن ترتفع القدرات الإنتاجية للبلاد من مادة الاإسمنت إلى 6 .40 مليون طن بحلول سنة 2020 .