وفد لحركة حماس يقدم التعازي لسفير الجزائر بلبنان

قدم وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الإثنين التعازي والمواساة لسفير الجزائر في لبنان أحمد بوزيان بضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة.

وضم الوفد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، ومسؤول العلاقات السياسية للحركة في لبنان زياد حسن، ومسؤول العلاقات الإعلامية عبد المجيد العوض.

وأعرب بركة عن تضامن الحركة والشعب الفلسطيني مع الجزائر قيادة وحكومة وشعبًا بهذا المصاب الجلل.

وتمنى للجزائر دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء وأن يدخلهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.