لاستفـادة من 20 بقرة حلوب وإنشاء تعاونيات فلاحية..

الاستفـادة من 20 بقرة حلوب وإنشاء تعاونيات فلاحية

أقرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مشروعا جديدا لفائدة الشباب المستثمر، وهو المشروع الذي سيستفيد منه جميع الشباب في كل الولايات.

وذكرت مصادر “البلاد”، أن هذا الإجراء متعلق بتوفير الحليب عن طريق إنشاء تعاونيات فلاحية على أن توفر وزارة الفلاحة البقر الحلوب، وفي تفاصيل المشروع الجديد أضافت المصادر أن المطلوب هو توفر عقار فلاحي يصل إلى 100 هكتار من طرف رؤساء البلديات، حيث سيتم منح هذا العقار عن طريق حق الامتياز لفائدة 200 شاب مستفيد ملزمون بإنشاء تعاونيات فلاحية تعمل على بناء الإسطبل وتوفير الظروف المواتية للبقر الحلوب. وأكثر من ذلك أشارت مصادر “البلاد”، إلى أنه فور بداية الإنتاج ستعمل الدولة على شراء الحليب وهي التي ستتكفل بتسويقه داخليا وربما خارجيا زيادة على تحويله إلى “بودرة” حليب، مع العلم أن كل تعاونية فلاحية سيستفيد أصحابها من 20 بقرة حلوب.

هذا وطلبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من المديريات الولائية التقرب من الشباب في كل بلديات الولاية والترويج للمشروع وفتح الأبواب للشباب المستثمر وحث رؤساء البلديات على ضرورة توفير العقار الفلاحي الذي سيحتضن هذا المشروع الاستثماري الجديد والذي تعول عليه الدولة في توفير مادة الحليب مستقبلا وبالتالي التقليل من الاستيراد، خاصة أن مادة الحليب “بودرة” تمتص مبالغ معتبرة من العملة الصعبة.

وأكدت وزارة الفلاخة والتنمية الريفية على مديريات الفلاحة عبر جميع الولايات ضرورة متابعة المستثمرين الشباب إلى غاية مراحل الإنتاج، زيادة على توفير آليات الدعم المالي من خلال التوجه إلى استغلال طرق الدعم المتاحة كحال لونساج ولونجام وكناك.

وتحاول وزارة الفلاحة من خلال هذا المشروع، تفعيل أيضا الموارد المالية لبلديات التي ستحتضن مثل هذا المشاريع المنتجة، خاصة أن المشروع في حالة تجسيده وفق الطرق العلمية المدروسة سيخلق مناصب عمل إضافية وخلق حركية إقتصادية وإنتاجية، ودعت الوزارة عبر مديريات الفلاحة في كل الولايات الشباب المستثمر على ضرورة التقرب من مصالحها المحلية وبالتالي الاستفادة من هذا المشروع الاستثماري والذي سيمكن من توفير مدة الحليب من جهة وخلق مناصب عمل واستثمارات منتجة من جهة أخرى في ظل تعهد الوزارة بشراء الحليب وتسويقه بطرقها الخاصة.