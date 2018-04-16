قال الرئيس التنفيذي لمجمع ايني الطاقوي الايطالي كلاوديو ديسكالتسي بأن الجزائر وما تملكه من احتياطات طاقوية تقليدية وغير تقليدية ومتجددة يمكن لها لوحدها ان تضمن احتياجات الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط، معتبرا الجزائر أحسن البدائل لأوروبا لتنويع مصادرها الطاقوية.

وذكر كلاوديو ديسكالتسي في مداخلة له خلال افتتاح أشغال الأيام التقنية الحادية عشرة لسوناطراك بقصر الاتفاقيات الدولية بوهران بأإن الجزائر وبما تملكه من احتياطات ومنشآت تمثل أحد أهم البدائل الطاقوية لأوربا لتنويع مصادرها الطاقوية في إشارة إلى أن الجزائر يمكن أن تلعب دور البديل للطاقة الروسية.

ووفق مسؤول ايني فإن الشركة ستشارك في الانتقال الطاقوي في الجزائر من خلال برنامج طموح للطاقات المتجددة مع سوناطراك، حيث ستشرع اول محطة للطافة الشمسية بين الشركتين في الانتاج بمنطقة بئر ربعة شمال شرقي حاسي مسعود شهر جويلية المقبل بطاقة 10 ميغاواط.

واشار المتحدث إلى ان ايني ستشرك الجامعات الجزائرية في هذا البرنامج الخاص بالانتقال الطاقوي ونقل المعرفة لها.

رئيس مدير عام سوناطراك:

زمن تسويق المحروقات الخام انتهى وسنطوّر البتروكمياء والطاقة الشمسية

قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور بأن زمن تسويق البترول الخام والغاز قد انتهى والشركة دخلت مرحلة جديدة للتطوير في البتروكيماويات والطاقات المتجددة.

وذكر ولد قدور أمس خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الايام التقنية الحادية عشرة لسوناطراك بقصر الاتفاقيات بوهران بأن سوناطراك ولوقت طويل اشتغلت على تسويق مصادر طاقوية كما هي مثل الغاز والنفط، لكن الوقت حان بدخول الشركة عهدا جديدا وهو تطوير الفروع على غرار البتروكمياء والطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية التي تتوفر البلاد على موارد هائلة منها.

قيطوني: تعاف هش لأسواق النفط ولا مفر من الشراكة الأجنبية

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن أسواق النفط عرفت نوعا من التعافي بعد الأزمة التي بدأت منذ عام 2014، لكنه تعاف هش .ووفق الوزير فإن الجزائر ستجعل من قانون المحروقات جذابا اكثر وهو ما يتم العمل عليه حاليا وخاصة ما تعلق بتقاسم الأخطار والأرباح لاسيما في الحقول المتوسطة والصغيرة وتحفيزات للشركاء الأجانب..