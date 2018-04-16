"متاعب" جديدة لوزير الصحة

أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين والاستشفائيين الجامعيين ، اليوم الإثنين في بيان ، عن دخولها في إضراب مفتوح بداية من 29 أفريل ، احتجاجا على عدم تلبية مطالبها المرفوعة إلى السلطات الصحية ، ليكون وزير القطاع البروفيسور مختار حسبلاوي في مواجهة متاعب جديدة تنتظر منه التدخّل لإيجاد حلول مناسبة لها ، بعد أن دخل إضراب الأطباء المقيمين شهره الخامس دون التوصّل لأي اتفاق.

وقرر المجلس الوطني للنقابة ، في اجتماع طارئ أجري اليوم الإثنين ، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ، الدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم 29 أفريل الجاري ، ومقاطعة جميع نشاطات التدريس وتصحيح الامتحانات ، بسبب عدم تلبية مطالبهم التي تتمحور حول الترقية والحقّ في التقاعد والحقّ في الاستفادة من العطل العلمية وكذا السماح للأساتذة الاستشفائيين بممارسة نشاط طبي في القطاع الخاص.

من جهة أخرى ، تتواصل لقاءات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي مع ممثلي الأطباء المقيمين ، الذين دخلوا في إضراب منذ شهر نوفمبر الماضي.

وعقد البروفيسور حسبلاوي ، بمقر وزارته اليوم الإثنين ، اجتماعا مع ممثلين عن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين ، لتقييم نتائج لقاء الأسبوع الأخير الذي توج بمحضر اجتماع تضمن عدة اقتراحات تهدف لإيجاد حلول للمطالب التي رفعها المحتجون.

وتضمن محضر الاجتماع الأخير عدة نقاط تتعلق خصوصا بموافقة الوزارة على جملة من المطالب من بينها إعادة فتح ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم والموافقة على تعديل مدة الخدمة المدنية.

واستنكرت تنسيقية الأطباء المقيمين ، أمس ، الصمت المطبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عشية إحياء يوم العلم الموافق ليوم 16 أفريل ، أمام استمرار إضرابهم طيلة 5 أشهر متواصلة .