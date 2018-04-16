المدرسة العليا للإدارة تعلن عن فتح مسابقة لتوظيف 120 طالب

أعلنت المدرسة العليا للإدارة، عن فتح مسابقة وطنية على أساس الاختبارات، لتوظيف حوالي 120 طالبا من الحاصلين على شهادة التعليم العالي.

و اوضح الإعلان الذي نشرته المدرسة الوطنية للإدارة، والخاص بموسم 2018، ان فتح المسابقة يخص المترشحين الذين تبلغ أعمارهم 28 سنة على الأكثر، والمتحصلين على شهادات «ليسانس» في التعليم العالي في تخصصات ، هي الحقوق والعلوم السياسية فرع التنظيم الإداري و العلوم الاقتصادية بالإضافة الى التسيير و المانجمنت.

و سيكون اخر اجل لإيداع الملفات بعد 15 يوما من صدور الإعلان في الصحافة الوطنية في حين سيتم في وقت لاحق تحديد تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية التي تتضمن إجراء اختبارات في عدة مواضيع كالثقافة العامة والمؤسسات السياسية والقانون العام والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية، إضافة إلى اختبارات في اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

و تختص المدرسة العليا للإدارة بتكوين إطارات الدولة التابعين للإدارات المركزية و المصالح الخارجية كما كونت المدرسة العديد ممن يشغلون اليوم وزراء حكومة و ولاة جمهورية و سفراء دولة .