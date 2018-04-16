“حاليلوزيتش” يتلقى أول عَرض رسمي منذ إقالته!

تلقى الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش، أول عرض رسمي له منذ رحيله عن العارضة الفنية للمنتخب الياباني، وهذا من نادي شاندونغ لونينغ الصيني.وحسب ما نشره موقع “سبورت سكي” البوسني، اليوم الأحد، فإن بطل الدوري الصيني أربع مرات دخل في مفاوضات مع البوسني.

كما أن العرض مغري لـ”حاليلو” خصوصا وأن نادي مدينة جيان الصينية يملك إمكانيات مادية كبيرة وأشرف عليه مدربين كبار.

يذكر أن الإتحاد الياباني فاجئ الجميع بإقالة حاليلوزيتش من على رأس منتخب “الساموراي” قبل شهرين من دخوله منافسة كأس العالم.