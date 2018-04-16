نبـذة عن حياة العلامة عبد الحميد بن باديس مع تسجيلات نادرة في 3 فيديوهات

الإمام عبد الحميد بن باديس (1307-1358 هجرية) الموافق لـ (1889-1940) من رجال الإصلاح في الوطن العربي ورائد النهضة الإسلامية في الجزائر، ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن المكي بن محمد كحّول بن الحاج علي النوري بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن بركات بن عبد الرحمن بن باديس الصنهاجي. ولد بمدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري، يوم الجمعة الموافق لـ 4 ديسمبر 1889 م على الساعة الرابعة بعد الظهر

كان عبد الحميد الابن الأكبر لوالديه، فأمه هي: السيدة زهيرة بنت محمد بن عبد الجليل بن جلّول من أسرة مشهور بقسنطينة لمدة أربعة قرون على الأقل، وعائلة "ابن جلّول من قبيلة "بني معاف" المشهورة في جبال الأوراس، انتقل أحد أفرادها إلى قسنطينة في عهد الأتراك العثمانيين وهناك تزوج أميرة تركية هي جدة الأسرة (ابن جلول).

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عبد الحميد بن باديس حياته وآثاره

فيديو نادر للشيخ عبدالحميد بن باديس أثناء تدشينه لدار الحديث بتلمسان إبان الفترة الإستعمارية مصحوبا بخيرة علماء الجزائر:مبارك الميلي البشير الإبراهيمي و غيرهم



جنازة الإمام عبد الحميد ابن باديس



رحم الله الإمام ابن باديس وجميع إخوانه العلماء الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله ومن أجل إحياء الإسلام في النفوس ولتحرر الجزائر ونهضتها، وجازاهم بما يستحقون على ذلك من أجر وثواب ومراتب عالية في جنات النعيم.

المصادر:

ج ع م ج شعبة تلمسان

Broadcasting Islam

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