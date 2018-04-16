هلال سوداني : لم أشتم أحدا

رد الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني على “العنصرية” التي ذهب ضحيتها خلال الجولة الماضية من الدوري الكرواتي خلال مواجهة “سيباليا”.

وعلّق من خلال صفحته على “إنستغرام”:”بعد الهدف لم أشتم أحدا، كنت أتمتم فقط للتعبير عن فرحتي الشديدة والتخلص من الضغط”.

وواصل :”لا أريد تقييم شاتمي أكثر من اللازم، والسيد “برادزيتش” مع إحترامي له هو آخر شخص يمكنه الحديث عن شخصي”.

ليُضيف :”على كل حال كل شيء تم تدوينه في تقرير الحكم، و”برادزيتش” أظهر وجهه الحقيقي للأسف”.

ليختم :”أشكر جميع من ساندني وعلى رأسهم رئيس الفريق المُنافس الذي راسلني وأعتذر عما بدر من مُدربه”.