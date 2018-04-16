خلل تقني يتسبب بإختفاء مبالغ من أرصدة الزبائن..

طالبت المديرية العامة لبريد الجزائر في بيان صادر عنها أمس الأحد، جميع مدراء الوكالات البريدية بتسوية الإختلالات التي تم تسجيلها على مستوى الموزعات المالية التابعة للمؤسسة.

وبحسب البيان، فقد تم تسجيد عمليات سحب للأموال من أرصدة الزبائن دون أن يقبضوها فعليا، بسبب خلل تقني تعرض له النظام النقدي في الـ 09 من أفريل الجاري مما أدى إلى سحب للأموال دون تسوية آلية للعملية.

وأكدت بريد الجزائر في بيانها أنه عند مراجعة القرض الرئيسي للمعاملات تبين أن الأموال موجودة ولم يتم صرفها، مشددة على ضرورة الإسراع في تسوية أوضاع الزبائن على مستوى مكاتب البريد مع مراعاة عدة تدابير؛ منها التأكد من العملية على مستوى الشريط اليومي لعمليات السحب عبر الموزعين، والتأكد من خصم قيمة العملية من رصيد الزبونن وكذا التأكد من عدم وجود أي تسوية بعد مرور 48 ساعة.