حادث طائرة بوفاريك...لخضر بن خلاف يسائل قايد صالح

تساءل رئيس الكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، الأحد، عن الإجراءات

التي تعتزم قيادة الجيش الوطني الشعبي اتخاذها تفاديا لتكرار حادث تحطم الطائرة العسكرية التي شهدها بوفاريك يوم 11 أفريل الماضي.

ووجّه النائب لخضر بن خلاف سؤالا كتابيا لنائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، جاء فيه “ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث الأليمة التي ارتفع عددها في السنوات الأخيرة؟”.

وتساءل النائب عن سبب تكرار حوادث الطيران العسكري في الجزائر “وهل يرجع هذا إلى أخطاء بشرية أو إلى تقصير في صيانة الطائرات العسكرية خاصة منها تلك المخصصة لنقل الأشخاص”.

وطالب بن خلاف بفتح تحقيق معمق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، معتبرا إياه “الأسوأ في تاريخ الجزائر”.

وذكّرت المجموعة البرلمانية بـ”بقاء الحوادث السابقة بدون نتائج تحقيقات نهائية يتم من خلالها الكشف عن السبب الحقيقي لسقوط هذه الطائرات، حيث تم الاكتفاء بالأسباب العمومية التي تكون غالبا الأحوال الجوية أو عطب في إحدى المحركات ليبقى السبب الحقيقي غير معروف ما يفتح باب التأويلات على مصراعيه” –حسب السؤال-.

وأكدت المجموعة البرلمانية على ضرورة تشديد إجراءات المراقبة والفحص التقني للطائرات ومراجعة إجراءات السلامة وضبط الإجراءات التي تسبق إقلاع الطائرات.