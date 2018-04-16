فيديو: الجوية الجزائرية تتخلص من 3 طائرات مهترئة



للشركة أسطول يضمّ 59 طائرة.. و8 سنوات متوسط عمر المركبات

قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية التخلص من الطائرات التي تجاوزت مرحلة الخدمة المحددة بـ25 سنة كأقصى حد، وبيعها في المزاد العلني، عبر الإعلان عن مناقصة دولية لبيع 3 من طائراتها، تقرر إخراجها عن الخدمة حتى لا تهدد حياة المسافرين ولا تشكل أي خطر على السلامة الجوية، مع العلم أن الشركة تنام على أسطول جوي يضم 59 طائرة، في وقت يعادل متوسط عمر الطائرات الجزائرية 8 سنوات.

وصرح الرئيس المدير العام للشركة بخوش علاش لـ”الشروق”، أن الجوية الجزائرية التي يسيرها اليوم، لا تنام على أي طائرة مهترئة من شأنها تهديد حياة المسافرين، مؤكدا أن مركبات الأسطول الجوي للشركة العمومية آمنة، وغير مهددة بالسقوط ولا الحوادث والأعطاب، وذهب أبعد من ذلك مشددا على أنه بعد تجديد طائرات الجوية الجزائرية، أصبح متوسط عمر الطائرات لا يزيد عن 8 سنوات.

وبالنسبة للطائرات المهترئة الـ3 والتي يتجاوز عمرها ربع قرن وأثارت الجدل منذ مدة، أعلن علاش عن مناقصة دولية لبيعها في المزاد العلني على شكل خردة، لتتحول بذلك كافة مركبات الجوية الجزائرية إلى طائرات جديدة ولا تتجاوز السن القانونية للنشاط، ما يجعلها بمنأى عن أي حوادث راجعة إلى قدم الأسطول الجوي أو ضعف الصيانة.

ويعادل اليوم عدد طائرات الأسطول الجوي للجوية الجزائرية 59 مركبة، وهي 8 طائرات “إيرباص” و3 بوينغ 767 و32 بوينغ “أن جي” و15 طائرة أ تي أر ومروحية بإجمالي 59 مركبة.

للإشارة، تأتي هذه الإجراءات في أعقاب السياسة العامة للشركة الوطنية التي تخضع منذ 3 سنوات لعملية إعادة الهيكلة، عبر استحداث فروع جديدة، حيث تقرر تحويل الجوية الجزائرية إلى مجمع يضم 4 فروع بمديرين مستقلين، وهي فرع التموين والإطعام “كاترينغ” وفرع الصيانة وفرع الخدمات الأرضية وفرع الشحن “كارغو”، وتم الإفراج إلى حد الساعة عن فرعين اثنين وهما “الكاترينغ” والصيانة، في انتظار الإفراج عن الفرعين الآخرين بحر السنة الجارية، في الوقت الذي تضمنت العملية أيضا تجديد الأسطول الجوي واقتناء طائرات جديدة من نوع بوينغ وإيرباص.