"الفاف" تستفيق من سباتها بعد قرابة الثلاثة أيام من الأحداث المؤسفة

بعد قرابة الثلاثة أيام من الأحداث المؤسفة والخطيرة، التي شهدتها مقابلتا شبيبة القبائل والعميد، وأيضا مولودية وهران وشباب بلوزداد، أصدرت الاتحادية الجزائرية، بيانا تشجب فيه ما وقع من انزلاقات وتوعدت المتسببين بعقوبات قاسية.

بيان "الفاف" المتأخر فتح النار أيضا على "بعض" المسيرين دون تسميتهم وحملتهم مسؤولية تأجيج الوضع بتصريحاتهم غير المسؤولة.

وبخصوص اللقاءين، أكدت الاتحادية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء تقارير محافظي المبارتين وكذا تقرير مصالح الأمن.