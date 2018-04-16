رولان كوربيس متأسف لِعدم منحه فرصة تدريب الخضر

أبدى التقني الفرنسي المخضرم رولان كوربيس تأسّفه، لِعدم منحه فرصة تدريب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم.

وقال رولان كوربيس: “مرّتْ سنوات وإسمي مدرج ضمن قوائم صغيرة لِتدريب منتخب الجزائر. أنا آسف، لِأنه في النهاية يختار الإتحاد الجزائري لكرة القدم مدربا آخر. كان يُمكن رفع التحدي بِتدريب منتخب الجزائر، أعرف اللاعبين جيّدا، وأيضا الجزائر. صراحة أشعر بِخيبة أمل”.

جاء ذلك في أحدث تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، للتقني الفرنسي رولان كوربيس البالغ من العمر 64 سنة.

وكانت الفاف نسخة محمد روراوة على وشك انتداب التقني رولان كوربيس، لِتدريب “الخضر” في خريف 2016، خلفا للصربي ميلوفان راييفاتس. ولكن كوربيس أبدى استغرابه لِكون روراوة أدرجه ضمن المركز الثاني في المفاوضات، مُفضّلا عليه زميله البلجيكي مارك ويلموتس، قبل أن يجلب رئيس الفاف تقنيا آخر مُمثّلا في “العجوز” جورج ليكنس.

ويُعدّ نادي ران الفرنسي آخر فريق دربه التقني رولان كوربيس، في النصف الأوّل من عام 2016. وبعدها لم يشغل هذا الإطار الفني أيّ عمل في العارضة الفنية، سواء على مستوى الأندية أو غيرها.