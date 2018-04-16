البيت الأبيض يرد على تصريحات ماكرون

أكد البيت الأبيض،أمس الأحد، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المهمة الأمريكية في سوريا لم تتغير، وأن ترامب عازم على عودة القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت ممكن.

وكان ماكرون قد قال في مقابلة تلفزيونية إنه أقنع الرئيس الأمريكي بالبقاء مدة طويلة في سوريا.

و جاءت هذا الرد بعد ساعات من تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي مفادها أن باريس أقنعت ترامب بإبقاء القوات الأمريكية طويلا في سوريا، رد البيت الأبيض الأحد، مؤكدا أن المهمة الأمريكية في سوريا لم تتغير، ومجددا عبر الرئيس دونالد ترامب عزمه على إعادة القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة، في أقرب وقت ممكن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره هاكابي ساندرز: "نحن عازمون على سحق تنظيم "الدولة الإسلامية" بالكامل وخلق الظروف التي تمنع عودته. وبالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يتحمل حلفاؤنا وشركاؤنا الإقليميون مسؤولية أكبر عسكريا وماليا من أجل تأمين المنطقة".