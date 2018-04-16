هذا هو موعد توقف الدراسة بالنسبة للمؤسسات التي شهدت إضرابات

كشفت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريت، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم على هامش زيارتها الميدانية لولاية تيارت، أن استكمال البرنامج الدراسي بالنسبة للأقسام المقبلة على امتحانات نهائية، سيكون يوم 15 ماي القادم، وبتاريخ 25 ماي بالنسبة للمؤسسات التي تعاني من تأخر كبير في البرنامج بسبب الإضراب الذي شهده القطاع.

بن غبريت: 38 ولاية تدرس اللغة الأمازيغية.. وسيتم 300 معلم لتغطية العجز

وعن تدريس اللغة الأمازيغية، قالت الوزيرة أنه شهد تحسنا خلال السنوات الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن اللغة تدرس حاليا بـ 38 ولاية مقارنة بـ 11 ولاية في 2014.

وبهذا الخصوص، قالت الوزيرة أن تعمل بالتنسيق مع مدراء التربية على المستوى الولائي لتوسيع تدريس على اللغة على المستوى الوطني.

وأضافت: "سيتم فتح باب التوظيف أمام 300 معلم لتغطية العجر"، مشيرة إلى أن اللغة تدرس بالحرف العربي و الحرف اللاتيني و حرف التيفيناغ."