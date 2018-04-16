بالفيديو : شاهد رد علي بن شيخ على ما وقع في قسنطينة لأنصار المولودية

إنفعل بشدة اللاعب السابق لمولودية الجزائر و المحلل الحالي في قناة الهداف بسبب ما جرى من أحداث شغب بملعب حملاوي ، بحيث إتهم فيه كل المسؤولين على رأس كرة القدم الجزائرية

حيث عرفت المقابلة أحداث عنف مؤسفة و التي وقعت مساء الجمعة قبل و خلال و أثناء لقاء نصف نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة القبائل و مولودية الجزائر أصبحت مادة داسمة للإعلام الذي خصص مقالات للتحدث عنها بإسهاب خصوصا أن ما حدث خطير و إنجر عنه العديد من الإصابات و كان ذلك خلال يوم حداد حزنا على أرواح تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك