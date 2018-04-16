يوري برشيش يحسم نهائيا مستقبله مع المنتخب الجزائري

أكد اللاعب “يوري برشيش” نجم نادي “باريس سان جيرمان”، بأنه تلقى اتصالات رسمية مع طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم ولكنه رفضها.

وصرح لجريدة “لوجورنال دو ديمونش” :”والدي أصوله جزائرية، وإتحاد هذا البلد عرض علي اللعب في كأس إفريقيا الماضية ولم أقبل”.

وواصل :”موقفي نابع من كوني باسكي أولا وإسباني ثانيا، كما أني أتحصل على الإستدعاءات الأولية من “الروخا” في إنتظار الأفضل”.

وكانت “الفاف” خلال عُهدة محمد روراوة سعت للإستفادة من خدمات اللاعب الذي كان ينشط حينها مع “ريال سوسيداد” دون جدوى.