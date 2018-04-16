بالفيديو : معزوزي يطالب بتوقف البطولة المنحرفة و يحمل روراوة مسؤولية العنف

حمل الإعلامي مصطفي معزوزي مسؤولية الأحداث المؤسفة التيعرفتها مؤخرا الملاعب الجزائرية إلى الهيئة السابقة برئاسة روراوة

إن أحداث العنف المؤسفة و التي وقعت مساء الجمعة قبل و خلال و أثناء لقاء نصف نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة القبائل و مولودية الجزائر أصبحت مادة داسمة للإعلام الذي خصص مقالات للتحدث عنها بإسهاب خصوصا أن ما حدث خطير و إنجر عنه العديد من الإصابات و كان ذلك خلال يوم حداد حزنا على أرواح تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك