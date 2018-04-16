أنصار نابولي غاضبون بسبب آدم أوناس

تعرض “ماوريتسيو ساري” مُدرب نادي “نابولي” الإيطالي لإنتقادات لاذعة من الإعلام الإيطالي بسبب النجم الجزائري، آدم أوناس بعد التعثر أمام “ميلان”.

وإعتبرت الصُحف المُتابعة لـ”البيرتينوبي”، بأن الرجل الأول في الطاقم الفني كان مُطالبا بمنح الفُرصة لجناحه الصاعد بدل تركه “خارج الخدمة”.

وأبدت وسائل الإعلام في الجنوب الإيطالي، إستغرابها من عدم منح الفُرصة للاعب “بوردو” السابق من أجل تنشيط القاطرة الأمامية المُعطلة.

ولم يلعب “أوناس” ولو ثانية واحدة منذ بداية 2018 في “السيري آ”، مما يوحي بأنه سيغادر قلعة “السان باولو” قريبا.