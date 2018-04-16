تظاهرات أمريكية تنديدًا بالعدوان على سوريا

شهدت مدينتا واشنطن ولوس أنجلوس الأمريكيتان مظاهرات محتشدة احتجاجا على العدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز الأمريكية

وقال المصدر أن عددا من المتظاهرين احتشدوا خارج البيت الأبيض ورددوا هتافات تندد بالعدوان على سوريا، مطالبين الغدارة الأمريكية بتغيير سياستها مع سوريا ووقف إعتدااتها المتكررة التي من شأنها تأجيج الصراع في العالم و تهديد السلم و الأمن.

كما أعربت عدد من المنظمات الأمريكية عن رفضها واستنكارها للعدوان الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا وطالبت بوقف السياسات الداعمة للإرهاب والتطرف.

وشهدت كل من العاصمة اليوناننية أثنيا و العراق والأرجنتين وصربيا مظارهات هي الأخرى، حيث عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع الشعب السوري في معركته ضد الإرهاب وهو يحرقون العلم الأمريكي مرددين هتافات ''لا لأمريكا.. لا لقصف الشعب السوري وتوقفوا عن تدمير سوريا كما دمرتم العراق''.