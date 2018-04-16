بالفيديو : نبيل بن طالب يُغرِقُ نادي بوروسيا دورتموند

حقّق نادي شالك الألماني ، اليوم الأحد، انتصاره الـ 42 في ديربي الرور، أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد

فاز نادي شالك، عشية اليوم، على بوروسيا دورتموند، بثنائية نظيفة لصالح الجولة 30 من عمر الدوري الألماني.

أهداف شالك جاءت عن طريق كونوبليانكا (50) و نالدو (82).

وبصم بن طالب على مباراة رائعة، مساهما في فوز ناديه شالك، في أحد أكثر الديربيات نديّة في عالم كرة القدم.

بهذه النتيجة، ثبّت نادي شالك مرتبته الثانية في الدوري الألماني، بينما تقهقر الغريم للمرتبة الرابعة.